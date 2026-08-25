{"_id":"6a8d46cf24791b79bb051faf","slug":"video-roadways-mandates-breath-tests-and-bus-fitness-checks-for-safe-raksha-bandhan-travel-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: रक्षाबंधन पर रोडवेज का सुरक्षा प्लान... हर चालक का होगा ब्रेथ टेस्ट, बसों की फिटनेस जांच अनिवार्य","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रक्षाबंधन पर यात्रियों की भारी भीड़ के अंदेशे को देखते हुए परिवहन निगम ने सड़क और महिला-बाल सुरक्षा के लिहाज से कड़े कदम उठाए हैं। अब ड्यूटी से पहले हर चालक और परिचालक का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होगा। अनुबंधित बसों के चालक-परिचालकों का पुलिस और चरित्र सत्यापन भी अनिवार्य किया गया है। जबकि वर्कशॉप से फिटनेस प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही बसों को सड़क पर उतारा जाएगा। इसके साथ ही, ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

... और पढ़ें