VIDEO: पांच मेट्रो स्टेशनों की भेजी रिपोर्ट, इसी माह शुरू होने की उम्मीद

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आगरा। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने पहले कॉरिडोर में पांचों स्टेशन की रिपोर्ट शासन को भेज दी है। उम्मीद है कि इसी महीने 15-20 तारीख को बिजलीघर से आईएसबीटी तक मेट्रो चलने लगेगी। इससे लोगों के लिए यातायात की बेहतर सुविधा मिलेगी। वहीं दूसरे कॉरिडोर का कार्य भी तेज कर दिया गया है।

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