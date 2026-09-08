आगरा ब्रेकिंग: दीवानी की हवालात में बिगड़ गई हिस्ट्रीशीटर की तबीयत, अस्पताल में मौत; पुलिस जांच में जुटी

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जानकारी के अनुसार जिम्मी चौधरी थाना सिकंदरा का हिस्ट्रीशीटर था। उसके खिलाफ कई मामले दर्ज थे। हाल ही में उसे ताजगंज थाना क्षेत्र से फायरिंग के एक मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। विज्ञापन





पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। जानकारी के अनुसार जिम्मी चौधरी थाना सिकंदरा का हिस्ट्रीशीटर था। उसके खिलाफ कई मामले दर्ज थे। हाल ही में उसे ताजगंज थाना क्षेत्र से फायरिंग के एक मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा।

आगरा में दीवानी में पेशी के लिए लाए गए एक बंदी जिम्मी चौधरी की हवालात में तबियत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। पुलिस उसे अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।