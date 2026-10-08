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VIDEO: नाना पाटेकर के निधन पर भावुक हुए राज बब्बर, उनके बारे में ये कहा

Dhirendra Singh

Updated Thu, 08 Oct 2026 02:56 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 02:56 PM IST







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आगरा। सिकंदरा स्थित भावन स्टेट में जनकपुरी महोत्सव के तहत आयोजित बढ़हार की दावत में पहुंचे पूर्व सांसद राज बब्बर ने अपने नाना के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने नाना को याद करते हुए उनके प्रति संवेदनाएं जताईं। ... और पढ़ें

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