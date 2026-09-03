{"_id":"6a9934675a0aaa7c1104addb","slug":"video-rain-halts-cremation-in-agra-villagers-hold-tarpaulin-over-pyre-for-an-hour-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: बारिश ने रोका अंतिम संस्कार, चिता पर तिरपाल ताने एक घंटे तक खड़े रहे ग्रामीण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: बारिश ने रोका अंतिम संस्कार, चिता पर तिरपाल ताने एक घंटे तक खड़े रहे ग्रामीण
आगरा के बाह क्षेत्र के रामपुर चंद्रसेनी गांव में बृहस्पतिवार की दोपहर 12 बजे बारिश ने शव का अंतिम संस्कार रोक दिया। ग्रामीण घंटे भर चिता पर तिरपाल ताने खड़े रहने को मजबूर हो गये।
रामपुर चंदरसेनी गांव में बुधवार शाम ब्रह्मपाल सिंह भदौरिया के निधन हो गया था। परिजन एवं गांव के लोग बृहस्पतिवार की दोपहर शव को गांव के श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार को ले गये। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय सचिव श्रवण सिंह भदौरिया ने बताया कि जैसे ही चिता सजाई, बारिश होने लगी। खुले आसमान के नीचे ग्रामीण चिता पर तिरपाल ताने खड़े रहे। एक घंटे बाद बारिश थमी, तब अंतिम संस्कार हो सका।अंत्येष्टि के दौरान अत्यंत असुविधाजनक एवं पीड़ादायक स्थिति उत्पन्न हो गई। इस घटना ने ग्राम के श्मशान घाट पर आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की कमी को उजागर किया है।उन्होंने उप जिलाधिकारी, बाह से मांग की है कि रामपुर चन्द्रसैनी स्थित श्मशान घाट पर तत्काल आवश्यक मूलभूत व्यवस्थाएं कराई जाएं। वर्षा से बचाव हेतु स्थायी टिनशेड/छत की व्यवस्था हो।शव के अंतिम संस्कार हेतु पक्का एवं जल निकासी युक्त प्लेटफॉर्म बनाया जाए। श्मशान घाट तक उचित रास्ते एवं प्रकाश व्यवस्था कराई जाए। पेयजल एवं अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान और गरिमा से जुड़ा विषय है। किसी परिवार को अपने परिजन की अंत्येष्टि के समय इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इसके लिए प्रशासन को संवेदनशीलता के साथ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।