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VIDEO: डीआरएम कार्यालय परिसर में रेलवे अधिकारी की संदिग्ध परिस्थिति में माैत, पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप

Mon, 02 Nov 2026 09:02 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Mon, 02 Nov 2026 09:02 PM IST
Railway official dies under suspicious circumstances on DRM office premises wife serious allegations
वरिष्ठ अधिकारी की कथित प्रताड़ना से परेशान उत्तर मध्य रेलवे के सहायक परिचालन प्रबंधक (एओएम) अभिषेक सिंह कुशवाहा की रविवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका शव डीआरएम कार्यालय परिसर में वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक सामान्य के चैंबर में सोफे पर पड़ा मिला। पत्नी आस्थारानी ने वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक कुलदीप मीणा पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना, गाली-गलौज और धमकी देने के आरोप लगाते हुए थाना सदर में तहरीर दी है। चैंबर में उल्टियां पड़ी थीं और दो पाउच मिले हैं। रात करीब 11 बजे अभिषेक को रेलवे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मोबाइल, डायरी और पाउच कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि गाजीपुर के थाना सैदपुर क्षेत्र के गांव खजुरा निवासी अभिषेक सिंह कुशवाहा पुत्र नागेंद्र सिंह कुशवाहा उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल में एओएम के पद पर तैनात थे। 17 अगस्त 2026 को प्रयागराज मंडल से प्रोन्नति के बाद उनका स्थानांतरण आगरा हुआ था। पत्नी आस्थारानी के मुताबिक, रविवार दोपहर तीन बजे अभिषेक घर से कार्यालय के लिए निकले थे। शाम चार बजे कुछ देर के लिए घर आए और आनन-फानन में डायरी लेकर दोबारा कार्यालय चले गए। शाम पांच बजे उनका एक सहयोगी घर पहुंचा और अभिषेक के बारे में पूछा। पत्नी ने बताया कि वह कार्यालय में हैं। इस पर सहयोगी ने कहा कि वह वहां नहीं हैं। रात को पत्नी ने पति को फोन किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। उन्होंने निजी मोबाइल पर मैसेज भी किया, जिसका कोई जवाब नहीं आया। परेशान होकर उन्होंने भदोही में रह रहे अपने पिता सुभाष चंद को फोन किया और पति का पता न चलने की जानकारी दी। पिता ने बताया कि अभिषेक कार्यालय में ही हैं और चेंबर का दरवाजा बंद है। रात करीब 10:30 बजे आस्थारानी डीआरएम कार्यालय पहुंचीं। स्टाफ के लोग एओएम के चैंबर में पहुंचे, लेकिन वह वहां नहीं मिले। बाद में वह वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक सामान्य के चैंबर में सोफे पर लेटे मिले। वहां उल्टियां भी पड़ी थीं। उन्हें तत्काल रेलवे अस्पताल पहुंचाया गया। जहां चिकित्सकों की टीम ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। जैसे ही सूचना परिजनों को मिली तो चीख-पुकार मच गई। पत्नी और चाची का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। मौके पर थाना सदर पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ और फॉरेंसिक टीम पहुंची। पुलिस ने मोबाइल, डायरी और दो पाउच बरामद किए। पोस्टमार्टम में विषाक्त पदार्थ सेवन की आशंका के चलते विसरा सुरक्षित रखवाया गया है। उसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। पत्नी की तहरीर पर पुलिस आरोपों की जांच कर रही है।
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