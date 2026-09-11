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VIDEO: असगर अली हत्याकांड में पुलिस विवेचना पर उठे सवाल, सीजेएम ने दिए अग्रिम विवेचना के आदेश

Dhirendra Singh

Updated Fri, 11 Sep 2026 04:19 PM IST Updated Fri, 11 Sep 2026 04:19 PM IST







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आगरा। ट्रांसपोर्टर असगर अली हत्याकांड में पुलिस की विवेचना में गंभीर खामियां सामने आई हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शारिब अली ने मामले में अग्रिम विवेचना और प्रभावी पर्यवेक्षण के आदेश दिए हैं। जेल में बंद आरोपी रवि यादव ने आरोपपत्र पर सवाल उठाते हुए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया है। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। ... और पढ़ें

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