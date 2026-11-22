{"_id":"6b02c34a57762d2c140010b2","slug":"video-police-have-arrested-an-individual-accused-of-opening-fire-during-land-dispute-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: जमीन के विवाद में फायरिंग का आरोपी पुलिस ने किया गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा में जमीनी विवाद में फायरिंग करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 19 नवंबर को किसान रंधीर सिंह निवासी नगला कारे की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें रणवीर सिंह, कार्तिक सिंह,अजेंद्र सिंह,भीमसेन और कुछ अज्ञात लोगों पर आरोप लगाया था कि उनकी जमीन पर कब्जा करने आए कुछ बंदूकधारी ने उसके भाई देवेंद्र पर हमला बोल दिया। विरोध करने पर अजेंद्र सिंह ने भाई पर रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के दौरान अन्य लोगों ने भी फायरिंग की। मामले में थाना मलपुरा पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई। एसीपी सैया जसवीर सिरोही ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर अजेंद्र सिंह निवासी नगला पदमा, थाना सदर को पथौली पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया। अन्य आरोपियों की तलाश के लिए टीमें लगाई गई है।

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