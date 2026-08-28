{"_id":"6a9131a3e04a2ddeac081195","slug":"video-paneer-khoya-destroyed-ahead-of-raksha-bandhan-agra-up-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: मुरैना से आगरा आ रहा था मिलावटी दूध, 7 हजार लीटर पकड़कर सड़क पर कराया नष्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रक्षाबंधन पर मिठाइयों की बढ़ती मांग के बीच मुनाफाखोरों ने लोगों की सेहत से खिलवाड़ शुरू कर दिया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश से आगरा में खपाने लाई जा रही मिलावटी और नकली खाद्य सामग्री की बड़ी खेप को खाद्य सुरक्षा विभाग ने बीते दिनों पकड़ा था। विभाग अब तक करीब 10,000 लीटर घटिया दूध और लगभग 5,000 किलो मिलावटी पनीर व खोआ जब्त कर नष्ट करा चुका है। हाल ही में मुरैना से आ रहे 7,000 लीटर घटिया दूध को भी सड़क पर फिंकवाकर नष्ट किया गया था।

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