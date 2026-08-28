{"_id":"6a91beaf598e65ffa20960e8","slug":"video-only-brother-dies-in-road-accident-on-raksha-bandhan-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: रक्षाबंधन पर छिन गया इकलौता भाई, हादसे में गई जान; परिवार में मचा कोहराम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा में रक्षाबंधन के त्योहार पर एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। तीन बहनों का इकलौता भाई हादसे में जान गवा बैठा। दिल्ली से आई दो बहनों को वह सिकंदरा चौराहे से लेने जा रहा था। बोदला चौराहे पर तेज रफ्तार डीसीएम ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिवार के लोग बेहाल हैं। मृतक भोलू लोहा मंडी क्षेत्र का रहने वाला था। उसका 5 साल का बेटा भी है। परिवार के लोगों ने बताया कि रात में 11:30 बजे दो बहन दिल्ली से आई थी। उन्होंने भाई को फोन किया। बताया कि उन्हें लेने आ जाए। वह बाइक से जा रहा था तभी हादसे का शिकार हो गया।

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