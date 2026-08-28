{"_id":"6a915520db03d3ffc90c5977","slug":"video-old-rivalry-behind-assault-robbery-report-turns-out-to-be-false-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: पुरानी रंजिश में दो युवकों में हुई मारपीट, लूट की सूचना फर्जी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फतेहाबाद। बाह-फतेहाबाद मार्ग पर टीकतपुरा खंडेर के पास बृहस्पतिवार शाम पुरानी रंजिश को लेकर कार सवार लोगों ने बाइक सवार दो युवकों के साथ लाठी-डंडों से मारपीट कर दी। घटना के बाद लूट की सूचना दिए जाने से पुलिस में हड़कंप मच गया। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक और एसीपी फतेहाबाद इमरान अहमद भी मौके पर पहुंचे और जांच की। जांच में दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट होने की बात सामने आई। पुलिस ने मारपीट कर भागे लोगों को पकड़ लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है।

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