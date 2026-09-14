VIDEO: एक महीने में भी गिरफ्तारी नहीं, पीड़ित ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

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आगरा के मलपुरा में एक व्यक्ति की आत्महत्या के मामले में 20 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। मगर एक महीने बाद भी एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। इससे पीड़ित के परिजन ने मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजा है। गांव बल्हेरा, मलपुरा निवासी जितेंद्र कुमार ने बताया कि भाई संजीव कुमार ने 9 अगस्त को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर नगला रेवती निवासी राजकुमारी पत्नी श्याम, पवन, रोनित, सुमित, सूखा, वंश, अंकित, राजकुमारी पत्नी संजय, सीमा, गाैरी, पूजा, बेबी, उसकी सास, अनिल, सुरेंद्र, सत्तो, सपना, बेबी की बहन नीतू, सुमन और राजवीर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। भाई की आत्महत्या के लिए ये सभी जिम्मेदार हैं लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। डीसीपी पश्चिमी जोन आदित्य सिंह ने बताया कि मामले में केस डायरी देखी जाएगी। उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

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