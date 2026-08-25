{"_id":"6a8d4f115edc9ef483019e6f","slug":"video-mutilated-body-found-in-the-trolley-bag-was-that-of-nisha-from-odisha-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: ओडिशा की निशा का था ट्रॉली बैग में मिला क्षत-विक्षत शव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा। कैंट रेलवे स्टेशन पर 5 अगस्त को ट्राॅली बैग में मिले शव के टुकड़े ओडिशा की 38 वर्षीय हयातुन निशा के थे। हत्या के बाद कई टुकड़ों में शव को काट दिया गया था। चेन्नई रेलवे सेंट्रल स्टेशन पर मिले सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरपीएफ की क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्रांच (सीआईबी) की टीम गुदुवांचेरी में स्थित घटनास्थल तक पहुंच सकी। टीम को घटनास्थल पर महिला का कटा सिर एक बर्तन में रखा मिला। साथ रहने वाले असम के माणिकउद्दीन लश्कर और ओडिशा की भगवती माझी को भागा हुआ बताया गया। दोनों की तलाश की जा रही है। इस मामले में जीआरपी कैंट थाने में अज्ञात के खिलाफ निल प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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