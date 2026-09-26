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VIDEO: बारिश में गिरी कच्ची दीवार, मलबे में दबी महिला घायल

Sat, 26 Sep 2026 11:45 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Sat, 26 Sep 2026 11:45 PM IST
Mud wall collapses in rain woman injured after being trapped under debris
आगरा के बाह में बारिश के दौरान बाह के होलीपुरा गांव में शनिवार की दाेपहर 12 बजे गिरी कच्ची दीवार के मलबे में दब कर वृद्धा घायल हाे गई। परिजनों ने बताया कि रामसेवक की 60 वर्षीय पत्नी मंजू देवी बारिश के दौरान कच्चे घर में चारपाई पर बैठी थी। अचानक भर भराकर गिरी दीवार के मलबे में दब गई। दूसरे कमरे में होने की बजह से परिजन बाल बाल बच गये। चीख पुकार पर एक जुट हुए परिजन और पड़ोसियों ने मलबा हटा कर उनको बाहर निकाला और इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाह पर भर्ती कराया। जहां से प्राथमिक उपचार के बाद एंबुलेंस से एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा के लिए भेज दिया।
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