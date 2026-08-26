{"_id":"6a8eade62b2ef91df40b7852","slug":"video-mother-and-daughter-beaten-up-after-intruders-break-into-their-home-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: घर में घुसकर मां-बेटी की पिटाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा। ताजगंज थाना क्षेत्र में शिल्पग्राम के पीछे रहने वाली बबिता ने पड़ोस की रामकली, खुशबू, काजल, किरन और मुंशी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि 18 अगस्त को सुबह वह बेटी रोशनी के साथ घर में अकेली थीं। आरोपी सभी लोग जबरन घर में घुस आए और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर पिटाई की। आरोपी पहले भी ऐसा कर चुके हैं। एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र नागर ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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