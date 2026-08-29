VIDEO: लापता किशोरियां नोएडा में मिलीं, कंपनी में कर रही थीं काम

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आगरा। शाहगंज क्षेत्र से तीन महीने पहले लापता हुईं 16 और 14 वर्षीय दो सहेलियों को पुलिस ने नोएडा में खोज लिया। दोनों एक कंपनी में काम करती मिलीं। पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के बाद दोनों को वन स्टॉप सेंटर भेजा गया है, जहां उनकी काउंसिलिंग कराई जा रही है।

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