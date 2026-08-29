18वें श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का शुभारंभ: श्रीमहालक्ष्मी मंदिर में सजेगा भक्ति का दरबार, किया भट्ठी पूजन

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पंडित रमाकांत पांडे के मार्गदर्शन में अध्यक्ष संजय अग्रवाल, पार्षद हरिओम, अंशु मित्तल, विशाल अग्रवाल, नवीन अग्रवाल, हेमेंद्र मोहता, भोलानाथ अग्रवाल, राकेश अग्रवाल, मनीष अग्रवाल, दिलीप भंडारी, मनीष, करतार चंद्र शास्त्री और सुमित बंसल ने विधि-विधान से भट्ठी पूजन किया। मंडल अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया कि महोत्सव लगातार 18वें वर्ष आयोजित किया जा रहा है। एक सितंबर को भूमि पूजन, हवन और सुंदरकांड पाठ के साथ शुरुआत होगी।दो सितंबर को कान्हा के नाम की मेहंदी कार्यक्रम होगा। इसी दिन शाम सात बजे पहली बार म्यूजिक भजन कंसर्ट होगा। तीन सितंबर को सुबह सात बजे 1100 श्रद्धालु निशान लेकर भक्ति निशान यात्रा में शामिल होंगे। शाम छह बजे राधानगर से श्री महालक्ष्मी मंदिर तक पोशाक यात्रा निकाली जाएगी। वृंदावन से तैयार होकर आने वाली करीब 11 किलो वजन की सतरंगी पोशाक मां महालक्ष्मी को अर्पित की जाएगी। उन्होंने बताया कि चार सितंबर को मंदिर परिसर में श्याम बाबा का भव्य दरबार सजाया जाएगा। इसी दिन मां महालक्ष्मी का दरबार फूल बंगला वाटिका की थीम पर सजाया जाएगा और माता को छप्पन भोग अर्पित किया जाएगा। पांच सितंबर को विशाल शाम की रसोई के साथ महोत्सव का समापन होगा।