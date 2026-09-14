{"_id":"6aa7f2944a3d7b97d70ba6f0","slug":"video-middle-aged-man-dies-after-being-hit-by-speeding-motorcycle-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से अधेड़ की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के थाना बसई अरेला क्षेत्र में आगरा-बाह मार्ग पर रविवार दोपहर तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें उपचार के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज, आगरा लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। गांव ख्याली की मड़ैया निवासी छेदीलाल (50) रविवार दोपहर अपने निर्माणाधीन मकान के लिए ईंट लेने गए थे। बताया गया है कि आगरा-बाह मार्ग पर एचपी पेट्रोल पंप के पास पहुंचते ही सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। राहगीरों की सूचना पर पहुंचे परिजन घायल छेदीलाल को उपचार के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज लेकर गए। वहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक अपने पीछे पत्नी सुन्नी देवी और पांच बेटों बंटू, देवकांत, रामनिवास, अनिल और सुनील को छोड़ गए हैं। पुलिस का कहना है कि परिजन की तहरीर मिलने पर बाइक चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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