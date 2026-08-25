VIDEO: खाना नहीं बनता, दूध के कहां दर्शन: जेन अल्फा ने खोल दी एमडीएम की पोल, हकीकत सुन चौंक जाएंगे

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बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई मिड-डे मील (एमडीएम) योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। पिनाहट के उच्च प्राथमिक विद्यालय सेरख में खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) के निरीक्षण के दौरान बच्चों ने खाना नहीं मिलने की शिकायत की। कहा कि दूध का वितरण कभी नहीं किया जाता है। बीईओ ने बच्चों के बयान और जांच के आधार पर प्रधानाध्यापक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की है।

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