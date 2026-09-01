{"_id":"6a968851a9875d7cc4060752","slug":"video-massive-fire-breaks-out-at-fruit-shop-in-agra-sikandra-mandi-2026-09-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: सिकंदरा मंडी में फल की दुकान में लगी भीषण आग, दमकल ने पाया लपटों पर काबू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के सिकंदरा मंडी स्थित फल की एक दुकान में सोमवार देर रात अचानक भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते दुकान में रखा बड़ी मात्रा में फल और अन्य सामान इसकी चपेट में आ गया। व्यापारी मानें तो आग से लाखों रुपये का नुकसान हो गया। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समय रहते आग बुझाए जाने से आसपास की अन्य दुकानों तक आग फैलने से बच गई। वहीं, दुकान स्वामी ने किसी व्यक्ति द्वारा दुकान में आग लगाए जाने की आशंका जताई है। आग किन परिस्थितियों में लगी, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। फिलहाल पुलिस और दमकल विभाग की टीम घटना की जांच में जुटी है।

... और पढ़ें