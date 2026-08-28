{"_id":"6a9155128b2c0f8ff105afef","slug":"video-mango-arrested-for-firing-at-security-supervisor-country-made-pistol-recovered-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: सिक्योरिटी सुपरवाइजर पर फायरिंग का आरोपी मैंगो गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा। सिकंदरा क्षेत्र में निजी कंपनी के सिक्योरिटी सुपरवाइजर पर फायरिंग के आरोपी मेघश्याम उर्फ मैंगो ठाकुर को बृहस्पतिवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से तमंचा भी बरामद किया गया। एसीपी अमीषा सिंह ने बताया कि 25 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि कंपनी में फिटर का कार्य करने वाले मेघश्याम उर्फ मैंगो ठाकुर को ठीक से काम करने के लिए कहा गया था। इस पर वो भड़क गया था। समझाने पर भी नहीं माना। इस पर उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। बाद में वो अपने साथी के साथ बाइक से पहुंचा था। उसने फायर कर दिया था। सुपरवाइजर किसी तरह बच गए थे। आरोपी को जऊपुरा के पास से पकड़ लिया। कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।

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