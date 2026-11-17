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आगरा में जमीन के विवाद में एक भाई ने अपने सगे भाई के सिर पर पत्थर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को उपचार के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। यहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मृतक की पहचान सुरेश नगर करबला निवासी 49 वर्षीय शाहिद कुरैशी के रूप में हुई है। बताया गया है कि दोनों भाइयों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद में कहासुनी के बाद एक भाई ने शाहिद के सिर पर पत्थर से हमला कर दिया। जिससे उसकी माैत हो गई।

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