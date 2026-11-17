यूपी: आगरा के सराफा बाजार में भीषण अग्निकांड, जयशिव प्लाजा की तीन गद्दियां चपेट में; फायरकर्मी भी हो गए घायल
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 17 Nov 2026 10:51 AM IST
सार
आगरा में सुबह-सुबह आग लगने की बड़ी घटना सामने आई है। नमक की मंडी स्थित सराफ बाजार में आग लग गई। इस अग्निकांड में सराफ की तीन गद्दियां जल गईं। मौके पर पहुंचे दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
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विस्तार
आगरा के कोतवाली क्षेत्र के नमक की मंडी स्थित जयशिव प्लाजा में आग लगने से सराफा की तीन गद्दियां चपेट में आ गईं। आग से एक गद्दी पूरी तरह जलकर राख हो गई, जबकि दो अन्य में भी भारी नुकसान हुआ।
अग्निकांड से सराफा बाजार में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। आग बुझाने के दौरान एक फायरकर्मी भी घायल हो गया। दमकल टीमों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास किया।
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अग्निकांड से सराफा बाजार में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। आग बुझाने के दौरान एक फायरकर्मी भी घायल हो गया। दमकल टीमों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास किया।
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