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अग्निकांड से सराफा बाजार में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। आग बुझाने के दौरान एक फायरकर्मी भी घायल हो गया। दमकल टीमों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास किया। विज्ञापन



अग्निकांड से सराफा बाजार में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। आग बुझाने के दौरान एक फायरकर्मी भी घायल हो गया। दमकल टीमों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास किया।

आगरा के कोतवाली क्षेत्र के नमक की मंडी स्थित जयशिव प्लाजा में आग लगने से सराफा की तीन गद्दियां चपेट में आ गईं। आग से एक गद्दी पूरी तरह जलकर राख हो गई, जबकि दो अन्य में भी भारी नुकसान हुआ।