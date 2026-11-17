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19 अप्रैल को बासाैनी के बघरेना गांव के विनय की शादी मंसुखपुरा के करकौली गांव की शिखा के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराली बाइक की मांग को लेकर शिखा का उत्पीड़न कर रहे थे। कई बार मारपीट किए जाने पर भाई राहुल ससुरालियों को समझाने के लिए पंचायत लेकर पहुंचा। लेकिन बाइक की मांग को लेकर ससुरालियों का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ।राहुल ने बासौनी पुलिस को बताया कि सोमवार को ससुरालियों ने शिखा को मार डाला। सूचना पर जब वह घर पर पहुंचा तो ससुराली नहीं मिले। शिखा के गले में साड़ी की रस्सी का फंदा कसा था। पंखे के हुक से रस्सी बंधी थी। शिखा के घुटने बिस्तर पर टिके थे। आरोप लगाया कि शिखा की गला दबाकर हत्या करने के बाद उसे फंदे पर लटका कर ससुराली घर छोड़ कर भाग गये। सूचना पर पहुंची बासौनी पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है। पोस्टमार्टम रिपाेर्ट और तहरीर के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।करकौली की शिखा के सिर से बीमारी के झपट्टे ने पिता जयवीर एवं मां का साया छीन लिया था। वह अपने पीछे दो बेटी और दो बेटे छोड़ गए थे। भाई राहुल ने बताया कि उन्होंने शिखा की शादी में खूब खर्च किया था। लेकिन दहेज लोभी ससुराली संतुष्ट नहीं थे। कई बार समझाया, लेकिन शिखा के साथ ज्यादती और मारपीट बंद नहीं की। ससुरालियों ने उसकी जान ले ली। मायके के घर में मातमी कोहराम मच गया है। करकौली गांव शोक में डूबा है। सोमवार को किसी घर में चूल्हे तक नहीं जले।मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।