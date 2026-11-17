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आम आदमी की गाड़ी की फिटनेस या बीमा खत्म हो जाए तो सड़क पर निकलते ही चालान और सीज होने का डर सताने लगता है। दूसरी ओर सरकारी महकमों के हुक्मरानों की गाड़ियां खुद ही नियमों को धुएं में उड़ा रही हैं। जिले में उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र के अधिकारियों और विभागों की 411 गाड़ियां फिटनेस की मियाद खत्म कर चुकी हैं।

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इनमें कई वाहनों का बीमा भी समाप्त हो चुका है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), सीएमओ कार्यालय, सीआईएसएफ और पुलिस विभाग समेत कई विभागों के वाहन शामिल हैं। फिटनेस और बीमा समाप्त होने के बाद भी ये धड़ल्ले से सड़क पर दौड़ रही हैं। संभागीय परिवहन विभाग ने फिटनेस समेत परमिट और अन्य जरूरी दस्तावेज की वैधता समाप्त होने पर 254 गाड़ियां के संचालकों को नोटिस जारी किए हैं।





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ताज सुरक्षा कार्यालय की दो गाड़ियां भी अनफिट

यूपी 80 एजी 0564 सीआईएसएफ ताज सुरक्षा कार्यालय की गाड़ी है। इसकी बीमा, फिटनेस और परमिट संबंधी दस्तावेज की वैधता समाप्त हो चुकी है। इसके बावजूद यह सड़क पर दौड़ रही है। ताज सुरक्षा कार्यालय की दूसरी गाड़ी यूपी 80 एजी 0646 टाटा सूमो है। इसकी भी बीमा, फिटनेस और अन्य दस्तावेज की वैधता समाप्त हो चुकी है।





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आरटीओ प्रवर्तन अखिलेश द्विवेदी का कहना है कि जिन वाहनों की फिटनेस समाप्त होती है, उनके संचालकों को विभाग की ओर से नोटिस जारी किए जाते हैं। पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संदेश भी भेजा जाता है। समय-समय पर चेकिंग अभियान चलाकर ऐसे वाहनों के चालान और सीज करने की कार्रवाई की जाती है।







फिटनेस में इन बिंदुओं की होती है जांच

वाहन की फिटनेस जांच में ब्रेक और स्टीयरिंग की स्थिति, टायरों की दशा और घिसावट, हेडलाइट, इंडिकेटर और अन्य लाइटें, हॉर्न, रियर व्यू मिरर, वाइपर, स्पीडोमीटर, साइलेंसर, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र और उत्सर्जन, विंडस्क्रीन, सुरक्षा उपकरण और रिफ्लेक्टर की जांच होती है।





