{"_id":"6aa7f2e60210d2782d031998","slug":"video-man-accused-of-stealing-iron-band-fir-registered-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: ट्यूबवेल से लोहे का बैंड चोरी करने का आरोप, प्राथमिकी दर्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के बासौनी के मुकुंदीपुरा गांव के ब्रजकिशोर शर्मा की ओर से बासौनी थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी के मुताबिक, शुक्रवार दोपहर 1 बजे अपने खेत पर पहुंचा था। पुरा चक्रपान के सौरभ ने ट्यूबवेल की पाइप लाइन जोड़ने वाला लोहे का बैंड खोला और चोरी कर ले जा रहा था। रोके और टोके जाने पर वह बैंड फेंक कर भाग गया। शोर सुन कर मुकुंदीपुरा के सुभाष सिंह, पुरा चक्रपान के अमित शर्मा मौके पर आ गए। घटना के बाद ब्रजकिशोर शर्मा फेंके गए बैंड को लेकर थाने पहुंचे। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

... और पढ़ें