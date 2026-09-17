VIDEO: एसएन में डायलिसिस के लिए लंबी वेटिंग

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एसएन मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस कराने के लिए मारामारी हो रही है। यहां वार्ड फुल चल रहे हैं। 90 से अधिक मरीज वेटिंग में हैं। ऐसे में नए मरीजों को डायलिसिस कराने के लिए आगामी तारीख दी जा रही हैं। इन मरीजों को स्लॉट खाली होने का इंतजार कर पड़ रहा है।

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