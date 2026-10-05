{"_id":"6ac3e5fa1ef69f31be08316d","slug":"video-lekhpal-dumped-girlfriend-body-into-yamuna-after-she-committed-suicide-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: लेखपाल ने आत्महत्या के बाद यमुना में बहा दी प्रेमिका की लाश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के थाना एमएम गेट क्षेत्र से लापता छात्रा के शव को लेखपाल ने यमुना में बहा दिया। लेखपाल के इस कबूलनामे के बाद पुलिस रविवार को उसे बाह-इटावा की सीमा पर भी लेकर गई लेकिन छात्रा का पता नहीं चला। परिजन ने बेटी की हत्या का आरोप लगाया है। अब इसी आधार पर पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी। छात्रा बाह के रुदमुली की रहने वाली थी। पिता ने 24 सितंबर को उसे भगवान टाॅकीज पर छोड़ा था। वह एमएम गेट क्षेत्र स्थित एक पेइंग गेस्ट में रह रही थी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगी थी। परिजन रोजाना उससे बात करते थे। परिजन ने पुलिस को बताया कि बेटी से 29 सितंबर तक बात हुई। इसके बाद लापता हो गई। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश की। पुलिस को काॅल डिटेल से कई जानकारी मिली। छात्रा की जान पहचान रुदमुली निवासी शिवजीत से थी। वह फतेहाबाद तहसील में लेखपाल है। वह विवाहित भी है। उसे पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस को उसने बताया कि छात्रा उससे शादी के लिए कह रही थी। पत्नी से तलाक का दबाव बना रही थी। वह मना कर रहा था। वह उसके फतेहाबाद रोड स्थित किराये के कमरे पर आई थी। इसी बीच उसने फांसी लगा ली। वह उसे लेकर अस्पताल भी गया लेकिन डाॅक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वह कार में शव को बाह-इटावा सीमा पर ले आया। छात्रा का शव और मोबाइल यमुना में फेंक दिया। इस जानकारी के बाद पुलिस टीम उसे घटनास्थल पर लेकर गई।

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