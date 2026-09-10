VIDEO: आईएमए चुनाव में आवेदन की अंतिम तिथि आज

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आगरा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के चुनाव 27 सितंबर को होंगे। इसके लिए अध्यक्ष, सचिव समेत 8 पदों पर नामांकन की अंतिम तिथि 10 सितंबर है। आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर पंकज नगायच ने बताया कि 13 सितंबर को आवेदकों की सूची जारी होगी। 20 तक नाम वापसी और 27 को मतदान होगा। आईएमए भवन तोता के ताल परिसर में मतदान होना है। जिसमें 1748 डॉक्टर शामिल होंगे। चुनाव की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। संचालन के लिए पांच सदस्यीय समिति बनाई गई है। इसमें डॉ. राजीव उपाध्याय, डॉ. मुकेश गोयल, डॉ. ओपी यादव और डॉ. पंकज नगायच हैं।

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