सेना में भर्ती होने का जुनून: खुद को घोड़े का इंजेक्शन लगाकर दाैड़े युवक, फिर जो हुआ; चिकित्सक भी रह गए दंग

विज्ञापन

यूपी के आगरा जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे दो युवकों ने ऐसा काम किया कि चिकित्सक भी हैरान रह गए। दोनों युवकों ने घोड़ों को दिया जाने वाला इंजेक्शन खुद को लगा दिया। जिससे दोनों युवकों की हालत बिगड़ गई। परिजन उन्हें अस्पताल ले गए। यहां इलाज के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। चिकित्सकों की मानें तो इस इंजेक्शन से युवकों की जान भी जा सकती थी।