सेना में भर्ती होने का जुनून: खुद को घोड़े का इंजेक्शन लगाकर दाैड़े युवक, फिर जो हुआ; चिकित्सक भी रह गए दंग
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Fri, 11 Sep 2026 05:25 AM IST
सार
यूपी के आगरा जिले में एक चाैंका देने वाला मामला सामने आया है। दो युवकों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजन उन्हें चिकित्सक के पास ले गए। यहां युवकों ने जो कहानी बताई, उसे सुन हर कोई हैरान रह गया।
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विस्तार
यूपी के आगरा जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे दो युवकों ने ऐसा काम किया कि चिकित्सक भी हैरान रह गए। दोनों युवकों ने घोड़ों को दिया जाने वाला इंजेक्शन खुद को लगा दिया। जिससे दोनों युवकों की हालत बिगड़ गई। परिजन उन्हें अस्पताल ले गए। यहां इलाज के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। चिकित्सकों की मानें तो इस इंजेक्शन से युवकों की जान भी जा सकती थी।
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मामला आगरा के खेरागढ़ क्षेत्र का है। दौड़ते समय थकान का अहसास कम करने के लिए घोड़ों को लगाया जाने वाला स्टेरॉयड इंजेक्शन आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे दो युवकों ने दौड़ में बेहतर प्रदर्शन के लिए लगवा लिया। दोनों युवक दोस्त हैं। बृहस्पतिवार दोपहर करीब 12 बजे तबीयत बिगड़ने पर उनके साथी उन्हें सीएचसी खेरागढ़ लेकर पहुंचे। युवकों के पास इंजेक्शन की खाली शीशी भी थी।
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उन्होंने बताया कि तीन एमएल इंजेक्शन लगाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। सीएचसी में करीब दो घंटे उपचार के बाद दोनों की हालत में सुधार हुआ। इसके बाद साथी उन्हें घर ले गए। चिकित्सा अधीक्षक डॉ. आरके सिंह ने बताया ऐसे इंजेक्शन शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक हैं। अधिक मात्रा में लगाने से जान भी जा सकती है। युवाओं को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए।
उन्होंने बताया कि तीन एमएल इंजेक्शन लगाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। सीएचसी में करीब दो घंटे उपचार के बाद दोनों की हालत में सुधार हुआ। इसके बाद साथी उन्हें घर ले गए। चिकित्सा अधीक्षक डॉ. आरके सिंह ने बताया ऐसे इंजेक्शन शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक हैं। अधिक मात्रा में लगाने से जान भी जा सकती है। युवाओं को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए।