VIDEO: पुरानी रंजिश में चले चाकू, दो घायल

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खेरागढ़। कस्बे की टीचर्स कॉलोनी में शनिवार सुबह पुरानी रंजिश में दो युवकों के बीच जमकर चाकू चले। दोनों घायल हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां हालत गंभीर होने पर उन्हें एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी रेफर कर दिया गया।

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