{"_id":"6ad374e728a0959abb0fee6b","slug":"video-khushboo-remained-trapped-beneath-the-front-wheel-for-10-minutes-she-breathed-her-last-in-front-of-her-sister-2026-10-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"भयानक हादसा: लोडर के अगले पहिये में 10 मिनट तक फंसी रही खुशबू, बहन के सामने तोड़ा दम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
भयानक हादसा: लोडर के अगले पहिये में 10 मिनट तक फंसी रही खुशबू, बहन के सामने तोड़ा दम
नवरात्र के पावन अवसर पर कैला देवी मंदिर में आरती करके लौट रहीं चार सहेलियों को क्या पता था कि चंद कदमों का रास्ता उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक मंजर बन जाएगा। शुक्रवार रात कालिंदी विहार के एच ब्लॉक में तेज रफ्तार लोडर ने चारों को रौंद दिया। हादसे में एमकॉम की छात्रा खुशबू जुरैल (22) की मौत हो गई, जबकि उसकी छोटी बहन भूमि और सहेलियों की आंखों के सामने खुशबू ने दम तोड़ दिया। हादसे में गंभीर रूप से घायल निशा चौधरी का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। शिखा कुशवाहा के जबड़े में फ्रैक्चर हुआ है। हादसे की चश्मदीद छोटी बहन भूमि बदहवास है। उसकी आंखों के सामने से वह खौफनाक मंजर हट नहीं रहा। रोते हुए भूमि ने बताया कि लोडर की टक्कर लगने के बाद खुशबू अगले पहिये के नीचे फंस गई थी। करीब 10 मिनट तक वह पहिये में फंसी रही और मदद के लिए पुकारती रही। बहन को तड़पता देख भूमि कुछ समझ नहीं पा रही थी। चाहकर भी वह उसे बचा नहीं सकी। उसकी आंखों के सामने ही खुशबू की सांसें थम गईं। जिस बहन के साथ कुछ देर पहले मंदिर में आरती की थी, उसे इस हालत में देखकर भूमि का कलेजा कांप उठा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।