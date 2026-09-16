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VIDEO: भगवान टॉकीज फ्लाईओवर पर कंटेनर से गिरा लोहे का भारी समान, लगा जाम

Arun Parashar

Updated Thu, 17 Sep 2026 12:17 AM IST Updated Thu, 17 Sep 2026 12:17 AM IST







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आगरा के भगवान टॉकीज फ्लाईओवर पर खंदारी चौराहे से रामबाग की तरफ जाते समय एक ट्रक से लोहे का भारी समान हाईवे पर गिर गया। जेसीबी और दो क्रेन की मदद से वह उठ नहीं सका। इस वजह से हाईवे पर जाम लग गया। ... और पढ़ें

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