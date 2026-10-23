VIDEO : गांव की गलियों में बच्चों की टोलियां, गूंज रहे टेसू-झांझी के गीत

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आगरा के जैतपुर और बाह के गांवों में टेसू-झांझी लेकर बच्चों की टोलियां गलियों में घूम रही हैं। शुक्रवार को जरार, बाह, धोबई, मंगदपुर, बिजौली, बासौनी, पुरा कनेरा, जैतपुर, चित्राहाट, कचौराघाट, सिमराई, अभयपुरा आदि इलाकों में बच्चों की टोलियाें के साथ ही बड़ों की टेसू-झांझी की परंपरा से जुड़ी यादें ताजा हो गईं। जरार के जोधाराम, बिजौली के छोटेलाल, जैतपुर के जयराम बरुआ ने बताया कि पहले बड़े भी बच्चों के साथ टेसू-झांझी के विवाह में शामिल होते थे। अब परंपरा बच्चों तक सिमट तक रह गई है।

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