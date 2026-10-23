बड़ी खबरें: आगरा में रो पड़े सपा प्रत्याशी, संत प्रेमानंद ने की पदयात्रा; सिलिंडर फटने से किशोर की माैत

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उत्तर प्रदेश विधान परिषद (एमएलसी) के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में शुक्रवार को मतदान हुआ। आगरा शिक्षक खंड से सपा प्रत्याशी डाॅ. आकाश अग्रवाल ने मतदान के दाैरान गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए। कहा कि उन्हें और समर्थकों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने लखनऊ की शाही ईदगाह में धर्म परिवर्तन करने की बात कही। वृंदावन में संत प्रेमानंद पदयात्रा पर निकले तो दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। भक्तों ने पुष्प वर्षा कर संत का जगह-जगह स्वागत किया। कासगंज में सिलिंडर में धमाके से घर की छत उड़ गई। हादसे में एक किशोर की माैत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। वहीं, सोना और चांदी के भावों में आई नरमी से सराफा बाजार चमक उठा है। पिछले एक महीने में 50 हजार रुपये प्रति किलो चांदी और 10 हजार रुपये प्रति दस ग्राम सोने के भाव में गिरावट आई है। वहीं, आगरा के थाना फतेहाबाद क्षेत्र में ट्रक चालक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। चालक के सिर व गर्दन पर धारदार हथियार से कई वार कर हत्या की गई। परिजन ने साथी पर गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।