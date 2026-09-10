VIDEO: ट्रक की टक्कर से मासूम सहित चार घायल

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आगरा के थाना बसई अरेला क्षेत्र में सबोरा पुलिया के पास बुधवार सुबह ट्रक की टक्कर से बाइक सवार मासूम सहित चार लोग घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पिनाहट में भर्ती कराया। हादसा सुबह करीब 11 बजे हुआ। कस्बा पिनाहट के चांदनी चौक निवासी छोटू अपनी पत्नी रोशनी, छह माह के बच्चे सैफ और सास जरीना को बाइक से फतेहाबाद दवा दिलाने जा रहे थे। सबोरा पुलिया के पास सामने से आए ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। इसमें चार लोग घायल हो गए।

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