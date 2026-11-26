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VIDEO: बीकानेरवाला की किचिन में लगी आग, जान बचाकर दाैड़े ग्राहक; दमकल ने पाया लपटों पर काबू

Arun Parashar

Updated Thu, 26 Nov 2026 03:53 PM IST Updated Thu, 26 Nov 2026 03:53 PM IST







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आगरा के भगवान टॉकीज हाईवे के सर्विस रोड स्थित बीकानेरवाला की किचिन में अचानक आग लग गई। पूरे परिसर में धुआं भर गया। इससे अंदर बैठे ग्राहकों ओर स्टाफ के लोगों में अफरातफरी मच गई। जान बचने के लिए सभी लोग बाहर निकलकर सड़क पर आ गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। ... और पढ़ें

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