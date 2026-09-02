{"_id":"6a97de6cff505b651403889e","slug":"video-fire-breaks-out-at-fruit-shop-in-sikandra-mandi-goods-worth-lakhs-burnt-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: सिकंदरा मंडी में फल की दुकान में लगी आग, लाखों का माल जला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा। सिकंदरा मंडी स्थित फल की दुकान में सोमवार की देर रात आग लग गई। लपटें उठती देख मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक दुकान में रखे लाखों रुपये के फल जल गए। आग की चपेट में आने से दुकान में रखा अन्य सामान भी जल हो गया। दुकान स्वामी रैपुरा जाट निवासी प्रेमवीर सिंह ने शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई है। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए टीम जांच में जुटी है। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

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