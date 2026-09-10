VIDEO: बिजली चोरी में 10 उपभोक्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज

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आगरा के उपखंड किरावली के अंतर्गत उपकेंद्र जैंगारा एवं किरावली ग्रामीण क्षेत्र में बुधवार को विद्युत विभाग की टीम ने बुधवार को ग्राम कोरई, खेड़ा बाकंदा एवं बाकंदा खास, सलेमाबाद में चेकिंग के दाैरान 10 उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते पकड़ा। उपखंड अधिकारी किरावली संतोष कुमार विश्वकर्मा ने बताया, सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। टीम में अवर अभियंता अजय शुक्ला, अवर अभियंता धीरेंद्र आदि शामिल रहे।

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