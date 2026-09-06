{"_id":"6a9d1feb6d4d256dd4084e78","slug":"video-e-rickshaw-overturns-after-hitting-bike-six-injured-including-three-women-and-child-2026-09-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: बाइक को टक्कर मारकर पलटा ई-रिक्शा, छह घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पिनाहट। राजाखेड़ा मार्ग पर विप्रावली के सावलदासपुरा के पास शनिवार सुबह यात्रियों से भरा ई-रिक्शा सड़क किनारे खड़े वाहन से बचने के प्रयास में अनियंत्रित होकर बाइक को टक्कर मारकर पलट गया। हादसे में बाइक सवार समेत ई-रिक्शा में सवार छह लोग घायल हो गए। घायलों में तीन महिलाएं और छह वर्षीय बच्ची भी शामिल है। चार घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद आगरा रेफर किया गया।

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