VIDEO: दिल्ली के विशेषज्ञों ने बनाए युवती और बालिका के स्केच

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आगरा। दिल्ली-हावड़ा रेल लाइन पर बरहन क्षेत्र में 16 अगस्त को मिले युवती और बालिका के शवों की पहचान 10 दिन बाद भी नहीं हो सकी है। पुलिस ने दिल्ली के विशेषज्ञों से दोनों के स्केच तैयार कराए हैं। इनको पुलिस और सोशल मीडिया ग्रुप पर साझा कर पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं पुलिस की जांच दोनों की हत्या की ओर बढ़ रही है।

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