VIDEO: तमंचे और कारतूस के साथ बदमाश गिरफ्तार

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आगरा के थाना एत्माद्दौला पुलिस ने शनिवार सुबह एक बदमाश को अवैध तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान शिवनगर, शाहगंज निवासी अल्ताफ अब्बासी के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे देवजीत चौराहे के पास चेकिंग के दौरान पकड़ा। उसके कब्जे से तमंचा और एक कारतूस बरामद हुआ। एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि आरोपी अल्ताफ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार, बदमाश का आपराधिक इतिहास है। उसके खिलाफ चोरी और आर्म्स एक्ट सहित 11 मुकदमे पहले से दर्ज हैं।

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