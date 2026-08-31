VIDEO: सीपीआर से बचेगी जान, चिकित्सकों ने दिया प्रशिक्षण

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आगरा सर्जंस एसोसिएशन ने आईएमए भवन तोता के ताल में कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) का चिकित्सकीय स्टाफ और लोगों को प्रशिक्षण दिया। आईएमए सचिव डॉ. रजनीश मिश्रा और डॉ. वंदना कालरा ने बताया कि हृदय की धड़कन अचानक बंद हो जाए तो तत्काल सीपीआर दें, इससे सांस लौट आती हैं। मरीज को सीपीआर देने का तरीका भी बताया। कार्यक्रम में डॉ. ज्ञानप्रकाश, डॉ. अमित श्रीवास्तव, डॉ. सुनील शर्मा, डॉ. समीर कुमार, डॉ. करन रावत, डॉ. रवि गोयल, डॉ. उत्कर्ष आदि मौजूद रहे।

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