VIDEO: मुख्य चुनाव आयुक्त के घर पर कांग्रेस के प्रदर्शन की निंदा, पुलिस से कार्रवाई की मांग

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आगरा में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पैतृक आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन और आपत्तिजनक शब्द लिखे जाने की घटना पर माथुर वैश्य समाज ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय व्यापारी सामाजिक महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और माथुर वैश्य समाज से जुड़े राजू गोयल ने कहा कि लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक दल को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन विरोध की भी एक मर्यादा और सीमा होती है। किसी संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के निजी आवास पर जाकर इस प्रकार का कृत्य करना लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक मर्यादाओं के विरुद्ध है। इस घटना से वैश्य समाज में रोष एवं आक्रोश है। हम इस कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं और आगरा पुलिस से मांग करते हैं कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

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