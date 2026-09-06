VIDEO: कॉलेज में घुसकर संचालिका पर हमला, प्राथमिकी दर्ज

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आगरा। डिफेंस कॉलोनी स्थित राजीव गांधी इंटर कॉलेज की संचालिका दीपशिखा ने कृष्णकांत उर्फ बबलू पचौरी समेत चार नामजद और अज्ञात लोगों पर विद्यालय में घुसकर जानलेवा हमला करने की प्राथमिकी दर्ज कराई। सदर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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