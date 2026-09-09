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VIDEO: दिव्यांगजनों के लिए ककुआ में लगेगा शिविर

Wed, 09 Sep 2026 10:31 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Wed, 09 Sep 2026 10:31 PM IST
Camp for persons with disabilities to be held in Kakua in agra
दिव्यांगजनों को राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आवास सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए गुरुवार सुबह 11 बजे से ग्वालियर रोड स्थित ककुआ के पंचायतघर में शिविर लगाया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग, विकास खंड, जिलापूर्ति विभाग, दिव्यांगजन सशक्ति विभाग आदि विभाग मौजूद रहेंगे। इससे पहले 25 अगस्त को दिव्यांग एकता मंच के अध्यक्ष एवं भाजपा के जिलासंयोजक दिव्यांग प्रकोष्ठ देवेंद्र सविता के नेतृत्व में कलक्ट्रेट में दिव्यांजनों की समस्या को लेकर प्रदर्शन हुआ था। बुधवार को जिला अधिकारी के यहां से प्राप्त हुए पत्र के माध्यम से देवेंद्र सविता को जानकारी दी गई है।
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