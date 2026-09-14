VIDEO: चाकू लेकर कमरे में घुसा भाई, जान लेने की कोशिश

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आगरा के सदर क्षेत्र में एक महिला ने अपने भाई पर चाकू से हमला करने, गला दबाने की कोशिश और मारपीट के बाद जेवर व कोर्ट के कागजात ले जाने का आरोप लगाया है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है। घटना 29 जून देर रात की है। शहीद नगर निवासी दिव्या पांडेय ने पुलिस को बताया कि रात में उनका भाई अनुज शर्मा उर्फ रिशू चाकू लेकर कमरे में घुस आया था। एसीपी सदर अमीषा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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