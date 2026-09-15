यात्रीगण ध्यान दें: चार ट्रेन चलेंगे देरी से, ये एक्सप्रेस 60 मिनट लेट; यहां देखें पूरी सूची
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 15 Sep 2026 05:49 AM IST
सार
धौलपुर में यार्ड रीमॉडलिंग और रेलखंड पर प्री-एनआई व एनआई कार्य के चलते आगरा से गुजरने वाली चार ट्रेनें आज प्रभावित रहेंगी। मेमू एक्सप्रेस 60 मिनट, समता एक्सप्रेस 45 मिनट, तमिलनाडु संपर्क क्रांति 30 मिनट और महाकौशल एक्सप्रेस 20 मिनट तक प्रभावित रहेगी।
विज्ञापन
विस्तार
आज मंगलवार को आगरा से गुजरने वाली चार प्रमुख ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। इनमें आगरा कैंट से दोपहर 2:40 बजे चलने वाली 11808 आगरा कैंट-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी मेमू एक्सप्रेस सबसे ज्यादा 60 मिनट प्रभावित रहेगी। इसके अलावा महाकौशल एक्सप्रेस, समता एक्सप्रेस और तमिलनाडु संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के यात्रियों को भी 20 से 45 मिनट तक अतिरिक्त इंतजार करना पड़ सकता है।
आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि धौलपुर स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग और धौलपुर-गढ़ी सांद्रा के बीच 18 किलोमीटर रेलखंड में गेज परिवर्तन के प्री एनआई और एनआई कार्य के कारण ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है।
15 सितंबर को 11808 मेमू एक्सप्रेस 60 मिनट, महाकौशल एक्सप्रेस 20 मिनट, समता एक्सप्रेस 45 मिनट और तमिलनाडु संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 30 मिनट तक प्रभावित रहेगी। उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि स्टेशन पहुंचने से पहले रेलवे हेल्पलाइन 139 नंबर पर फोन कर ट्रेन के सही समय की जांच कर लें।
विज्ञापन
विज्ञापन
आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि धौलपुर स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग और धौलपुर-गढ़ी सांद्रा के बीच 18 किलोमीटर रेलखंड में गेज परिवर्तन के प्री एनआई और एनआई कार्य के कारण ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है।
विज्ञापन
15 सितंबर को 11808 मेमू एक्सप्रेस 60 मिनट, महाकौशल एक्सप्रेस 20 मिनट, समता एक्सप्रेस 45 मिनट और तमिलनाडु संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 30 मिनट तक प्रभावित रहेगी। उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि स्टेशन पहुंचने से पहले रेलवे हेल्पलाइन 139 नंबर पर फोन कर ट्रेन के सही समय की जांच कर लें।
विज्ञापन