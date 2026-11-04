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VIDEO: घर से लापता बुजुर्ग महिला का पेड़ पर फंदे से लटका मिला शव, परिवार में मचा कोहराम
आगरा के थाना मलपुरा क्षेत्र के गांव ककुआ में मंगलवार दोपहर से लापता 70 वर्षीय महिला का शव बुधवार को खेत के किनारे पेड़ पर लटका मिला। महिला की पहचान प्रेमवती (70) पत्नी सरनाम सिंह कुशवाहा के रूप में हुई है। जयपाल ने बताया कि उनकी मां सोमवार दोपहर 12 बजे से घर से कहीं निकल गई थीं। वह बड़े भाई आनंद प्रकाश के साथ रहती थीं। बुधवार को वेद प्रकाश शर्मा के खेत के किनारे पेड़ पर उनका शव लटका मिला। एक किसान ने पीआरवी को सूचना दी। इसके बाद थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर फॉरेंसिक टीम को सूचना दी। महिला के दो बेटे हैं, जिनमें बड़ा आनंद प्रकाश और छोटा जयपाल सिंह है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया।
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