VIDEO: वाहन की टक्कर से बाइक सवार घायल

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आगरा के फतेहाबाद में बाइक सवार शकील निवासी शिकोहाबाद बाइक से जा रहे थे। बाह फतेहाबाद मार्ग पर पीतांबरा ढाबा के पास बाइक में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को फतेहाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद आगरा रेफर कर दिया गया। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है।

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